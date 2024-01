Czytaj więcej Komentarze Zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Kto politycznie zyskał, kto stracił? Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez policję to przede wszystkim realizacja prawomocnego wyroku sądu - dalsze ostentacyjne jego kwestionowanie przez byłych szefów CBA byłoby dewastujące dla państwa.

Przed aresztem na warszawskim Grochowie pojawili się politycy PiS łącznie z prezesem Kaczyńskim i grupa wspierająca Wąsika i Kamińskiego.



Kaczyński: Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku

Fakt zatrzymania posłów skomentował prezes PiS słowami: niebywały skandal.



- To niebywały skandal, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siedzą w więzieniu. Są pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 roku — mówił Kaczyński i zapowiedział, że „ludzie, którzy do tego doprowadzili, poniosą konsekwencje”.



Prezes stwierdził, że Polska ma pierwszych po 1989 roku więźniów politycznych, co uznał za fakt „skandaliczny”, ponieważ, jak dowodził, są to osoby, które skazano za niepopełnione przestępstwa, a dokładnie za to, że „walczyli z przestępczością, także tych ludzi, którzy są wysoko w hierarchii społecznej”. To zaś ma być według Kaczyńskiego, powodem do „zemsty” wobec nich, mimo ułaskawienia prezydenta.



- Rządzą ludzie, którzy nie szanują Polski, nie szanują demokracji, nie szanują instytucji demokratycznych — mówił prezes PiS.