Lekarze ujawnili przyczynę nagłej hospitalizacji szefa Pentagonu Lloyda Austina

Błędy w komunikacji i pozostające wciąż bez odpowiedzi pytania o to, kogo oddelegował Austin do zastępstwa w czasie jego hospitalizacji, zachwiały zaufaniem do szefa Pentagonu na Kapitolu i doprowadziły do apeli o dymisję Austina.

- Sekretarz Austin wziął odpowiedzialność za kwestie przejrzystości, a Departament podejmuje natychmiastowe kroki w celu ulepszenia naszych procedur powiadamiania – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej sekretarz prasowy Pentagonu, generał dywizji Sił Powietrznych Pat Ryder.

Lloyd Austin nie poda się do dymisji

Austin zapowiedział, że nie zrezygnuje ze stanowiska, a Biały Dom go poparł.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział w poniedziałek, że nie ma planów zastąpienia Austina. Sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że Biden zachował „całkowite zaufanie” do sekretarza obrony.

Tajna hospitalizacja Austina miała miejsce w czasie, gdy Stany Zjednoczone rozważały i wdrażały kilka głównych środków bezpieczeństwa narodowego, w tym ataki wojskowe na Bliskim Wschodzie.