- Panie prezydenckie, mój gorący apel, dla dobra państwa polskiego musi pan przerwać ten spektakl. On doprowadzi nas do bardzo niebezpiecznej sytuacji, będziecie za to w pełni odpowiadać, za sabotowanie konstytucji, nieszanowania wyroków sądów i nadużywania władzy — ostrzegł zwracając się do prezydenta i liderów PiS.



- Artykuł z Kodeksu karnego powinien wszystkim uświadomić, że rozpoczęta gra, w której uczestniczy prezydent Andrzej Duda, to gra wbrew polskiemu prawu - dodał.



Tusk podkreślił przy tym, że prezydent ma prawo do ułaskawiania skazanych, ale „źle z tego prawa skorzystał”. - I nie zamyka to prezydentowi drogi do ułaskawienia — zaznaczył.



- Wiedzieliśmy od samego początku, że Kaczyński nie jest w stanie znieść myśli, że to nie on rządzi Polską, że Polska nie jest już jego polityczną własnością - stwierdził również szef rządu.