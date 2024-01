Ekspert podczas rozmowy zapytany został, czy według prawa Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż są posłami.

- Wszystko wskazuje na to, że tak. Konstytucja stanowi, iż ten, kto został skazany prawomocnie na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, traci prawo wyborcze. Ale kodeks wyborczy – żeby zapewnić pełną ochronę przedstawicieli narodu, którymi są posłowie – przewiduje procedurę, która zakłada, że kiedy to się stanie i jest pewność o kogo chodzi, to wtedy marszałek Sejmu ma obowiązek mandat wygasić - powiedział prof. Ryszard Piotrowski. - Ale żeby uniknąć takich błędów, jakie się czasem zdarzają – a które kiedyś się już zdarzyły, kiedy PKW zabroniła Andrzejowi Lepperowi kandydowania na prezydenta, po czym okazało się, że była to pomyłka Krajowego Rejestru Karnego – to zainteresowany poseł może się odwołać do Sądu Najwyższego — dodał. - SN powinien sprawdzić teraz, czy nie ma tutaj jakiegoś formalnego uchybienia. Ale – co bardzo ważne – marszałek powinien wystąpić w roli pośrednika. Bo poseł odwołuje się do SN za pośrednictwem marszałka Sejmu. Ale marszałek Sejmu nie może zmienić nawet kropeczki w tym, co poseł napisał - zaznaczył konstytucjonalista.

Z kolei rozpoznający sprawę SN nie może powiedzieć: hej, ale poprzednie sądy się pomyliły. W szczególności nie może powiedzieć: Sąd Najwyższy się pomylił. Dlatego, że prezydent ma przecież prawo abolicji indywidualnej. No i SN tak właśnie stwierdził. Teraz to wraca do marszałka Sejmu, ale sprawa do niego nie wraca – on nie może recenzować tego, co SN postanowił. On ma to wykonać - zaznaczył prof. Piotrowski. - W związku z tym, że SN stwierdził, iż postanowienie marszałka było nieważne o wygaszeniu mandatu, to te mandaty dalej pozostają. Ale mamy osobę prawomocnie skazaną – status posła się zmienia po prawomocnym skazaniu w ten sposób, że jeśli orzeczono karę pozbawienia wolności, to bez potrzeby zniesienia nietykalności poselskiej tę karę pozbawienia wolności należy wykonać i poseł z mandatem trafia do jednostki penitencjarnej. Ustawa o wykonywaniu mandatów przewiduje taką sytuację, że poseł, który wykonuje karę pozbawienia wolności, nie wykonuje mandatu - dodał ekspert.

Czy Wąsik i Kamiński zgodnie z prawem mogą trafić do więzienia? - Jeżeli nie będą skuteczne środki dotyczące kwestionowania tego rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wykonania kary – które dotychczas były nieskuteczne – to powinni trafić do więzienia. Chyba, że pan prezydent skorzysta z prawa łaski, co wydaje się rozwiązaniem w pełni możliwym. Ale to już nie ode mnie przecież zależy doradzanie panu prezydentowi - stwierdził prof. Ryszard Piotrowski.