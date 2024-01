Obrońca Mariusza Kamińskiego złożył w sądzie odwołanie ws. wykonania kary więzienia

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał, iż nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co oznacza, że obaj politycy mogą zostać doprowadzeni do więzienia. Wcześniej Kamiński i Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia w sprawie tzw. afery gruntowej po tym jak Sąd Najwyższy zakwestionował prawo prezydenta Andrzeja Dudy do ułaskawienia ich po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku (prezydent ułaskawił obu polityków w 2015 roku).

Policja ma dokumenty ws. doprowadzenia polityków PiS do więzienia

Sąd Rejonowy informując, że nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego podał jednocześnie, że obu politykom przysługuje jeszcze odwołanie od tej decyzji.



Teraz mec. Zuchmantowicz podał, że jest w sądzie i złożył odwołanie w imieniu swojego klienta.



Tymczasem policja podała, że odebrała dokumenty ws. doprowadzenia byłych szefów CBA do więzienia. "Dalsze informacje będą mogły zostać przekazane po zakończeniu policyjnych czynności" - poinformowała policja.