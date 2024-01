Komisja ds. tzw. wyborów kopertowych ma ustalić, czy przy organizacji wyborów prezydenckich w maju 2020 roku, które ostatecznie nie doszły do skutku, nie doszło do złamania prawa. Ówczesna większość rządząca próbowała w czasie epidemii koronawirusa w Polsce zorganizować wybory w formie wyłącznie korespondencyjnej, co nie miało podstawy prawnej. Wydrukowano m.in. karty wyborcze.