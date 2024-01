Sondaż: Jak Polacy oceniają sposób przejęcia kontroli nad TVP przez rząd Donalda Tuska?

20 grudnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał rady nadzorcze i zarządy TVP, Polskiego Radia i PAP, powołując jednocześnie nowe władze mediów publicznych.

Reklama

Zmiana władz TVP, Polskiego Radia i PAP bez udziału Rady Mediów Narodowych

Minister działał w oparciu o Kodeks spółek handlowych, pomijając w procesie zmian władz mediów publicznych stworzoną przez PiS Radę Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą to właśnie Rada Mediów Narodowych jest uprawniona do zmian władz mediów publicznych, co jednak obecny rząd kwestionuje, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. W Radzie Mediów Narodowych większością dysponuje PiS.



W procesie zmian władz mediów pominięta została również KRRiT (tam również większością dysponuje PiS).



PiS zarzucił rządowi działania stanowiące pogwałcenie konstytucji, a posłowie PiS zaczęli pojawiać się w budynkach mediów publicznych, gdzie pełnili „dyżury” uzasadniając to interwencją poselską. Na 11 stycznia PiS zwołał organizuje przed Sejmem demonstrację w obronie wolności mediów. Działania rządu politycy PiS uważają za godzące w wolność słowa.