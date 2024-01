Adrian Zandberg o kursie złotego w Google: Tylko Suwerenna Polska tak wierzy międzynarodowej korporacji

- Dobrze, że był szybki komunikat ministra Domańskiego. Tyle. Tu chyba wielkiej historii nie ma — dodał.



A czy nie zabrakło komunikatu NBP?



- Zabrakło. Ale trochę się przyzwyczaiłem do tego, że NBP, jeśli chodzi o komunikację, nie jest mistrzem świata — stwierdził poseł klubu Lewicy.



Zandberg mówił jednocześnie, że błąd Google „nie rozchwiał rynku”, ale "na pewno jest dobry symbol tego jak bardzo to, co jest w naszych głowach zależy od kilkunastu korporacji medialnych", wśród których są Google, X (dawny Twitter) czy Facebook. - To co się tam pojawia na dużą skalę ma swoje konsekwencje — stwierdził.

Pytany przy okazji o wprowadzenie euro w Polsce (dyskusję na ten temat proponuje „Rzeczpospolita”) Zandberg mówił, że „podziela poglądy tych ekonomistów, którzy do szybkiego przyjmowania euro podchodzą sceptycznie”. - Polska w tym momencie nie spełnia kryteriów akcesyjnych i w wyobrażalnej przyszłości, roku-dwóch, to się zmieniać nie będzie - dodał.