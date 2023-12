Członek Rady Mediów Narodowych: Michał Adamczyk nie jest prezesem TVP

Czytaj więcej Polityka Wojna o TVP. Agencja Reutera pisze w depeszy o trzech prezesach telewizji "Spór w Polsce dotyczący kontroli nad mediami publicznymi pogłębił się we wtorek, gdy organ zdominowany przez były nacjonalistyczny rząd wyznaczył nowego szefa telewizji, pomimo że obecna administracja wyznaczyła kogoś innego na to stanowisko" - pisze we wtorek wieczorem agencja Reutera.

Jednak, jak relacjonuje Kwiatkowski, już na początku posiedzenia temat ten poruszył Krzysztof Czabański. Zdaniem Kwiatkowskiego troje członków Rady powiązanych z PiS (oprócz Czabańskiego jeszcze Joanna Lichocka i Piotr Babinetz) „ewidentnie sobie dokładnie to posiedzenie Rady Mediów Narodowych zaplanowali”.



Kiedy zwoływane było posiedzenie Rady, ci powiązani z PiS członkowie ani słowem nie wspomnieli, że zamierzają zajmować się wyborem nowych władz TVP Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych

Kwiatkowski mówił, że gdy spytał obecnego na posiedzeniu Rady Michała Adamczyka co zamierza zrobić jako „prezes TVP„ ten miał powiedzieć, że chce ”sytuacją w telewizji zainteresować prokuraturę". - Jednym, co go na tym posiedzeniu realnie interesowało, to żeby odebrać od Rady uchwałę o rzekomym wyborze — mówił też Kwiatkowski.



Joanna Lichocka o obecnych władzach TVP: To uzurpatorzy

Na uwagę Kwiatkowskiego, że TVP ma już prezesa, Joanna Lichocka miała odpowiedzieć, że władze TVP uznawane przez nową większość to „uzurpatorzy”.



- Pan Adamczyk, co oczywiste, żadnym prezesem TVP nie jest. Prezesa wskazuje właściciel, koniec kropka — ocenił sytuację Kwiatkowski.