- Prezydent Andrzej Duda sam zapędził się w kozi róg. Może ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale przyznałby się tym samym do błędu. Musiałby się przyznać do tego, że to co zrobił poprzednio, nie było ułaskawieniem - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą"