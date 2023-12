Była minister z PiS pisze: Don Tuskone, per analogia, Putin. "Jezus Maria", "Peron odjechał"

"Czy zastanawiał się ktoś, dlaczego Polska 2050 Szymona Holowni? Per analogia Polska Don'a Tusk'one. Tak to niezbity dowód na to, obecny Premier jest faktycznie „naszym człowiekiem w Warszawie”. Tę prawdę objawił przecież druh Władimir Wladimirowicz Putin"- napisała w serwisie X Maląg.

Marlena Maląg popełnia błąd przy użyciu łaciny

Minister przedstawiła nie tylko zadziwiający ciąg przyczynowo-skutkowy, ale także popełniła błąd zapisując łacińskie sformułowanie (prawidłowy zapis to per analogiam - czyli przez analogię). Zwróciła na to uwagę m.in. posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, która zasugerowała Maląg, by ta „nie używała łaciny, jeśli jej nie zna”.



"Jezus Maria, niech to Pani wykasuje, bo asystent wrzucił Panią na minę. Jeżeli politycy PiS będą w taki sposób używać social mediów, to nigdy nie wrócą do władzy. Pozostanie tylko krzyk" - skomentował wpis Maląg sympatyzujący z PiS (co wynika z jego opisu) Łukasz Kulpa.



Poseł Polski 2050 Michał Gramatyka zasugerował, że wpis mógł powstać pod wpływem alkoholu. „Alko było?” - zapytał.