21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał decyzję o wygaszeniu mandatów Kamińskiego i Wąsika w związku ze skazaniem ich na więzienie prawomocnym wyrokiem.



Mariusz Kamiński wszedł do Sejmu z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu numer 7 (chełmskim). W związku z wygaszeniem jego mandatu pierwszą kandydatką do objęcia go jest Monika Pawłowska, której w wyborach z 15 października zabrakło 148 głosów, by wejść do Sejmu.



Mariusz Kamiński stracił mandat, do Sejmu wróci Monika Pawłowska?

Pawłowska, startująca z czwartego miejsca na liście zdobyła 10 789 głosów co było dopiero ósmym wynikiem spośród kandydatów z listy PiS. Ostatnim posłem PiS, który wszedł do Sejmu z okręgu numer 7 był Sławomir Zawiślak, na którego głosowało 10 936 osób. Zawiślak startował do Sejmu z 11 miejsca na liście.



Po zwolnieniu mandatu przez Kamińskiego Pawłowska, jako kandydatka z najlepszym wynikiem spośród tych z listy PiS, którzy nie weszli do Sejmu w okręgu numer 7, jest pierwszą kandydatką do objęcia mandatu byłego szefa MSWiA oraz byłego szefa CBA.