Poseł PiS: Dzięki temu generałowi obroniono granicę. Teraz go wyrzucono

Chcecie się pozbyć mediów publicznych, dlatego, że nie jest dla was wygodne, aby media publiczne informowały o czystkach w armii, których dokonujecie Sylwester Tułajew, poseł PiS

Poseł PiS do nowej większości: Chcecie się pozbyć mediów publicznych, by nie informowały o czystkach w armii

- Niepokojące jest to, co się zadziało w pierwszych godzinach w MON, czyli czystki w armii. Tego dokonujecie. Dlatego chcecie się pozbyć mediów publicznych, dlatego, że nie jest dla was wygodne, aby media publiczne informowały o czystkach w armii, których dokonujecie - kontynuował.



Rozwijając myśl o „czystkach armii” Tułajew wskazał na zwolnienie z funkcji szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej gen. Krzysztofa Radomskiego.



- Gen. Radomski, generał który był odpowiedzialny za obronę granic, gdy mieliśmy szturm na granicę wschodnią. To właśnie dzięki niemu granica została obroniona, dzięki temu, że dowodził tą całą akcją, przy wsparciu całego wojska, policji, straży granicznej, wszystkich dla których sprawa suwerenności naszej ojczyzny była ważna — mówił Tułajew nawiązując do kryzysu na granicy Polski z Białorusią do którego doszło jesienią 2021 roku w związku z przerzutem przez Białoruś na granicę z Polską dużej liczby imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.



- Zaczynacie czystki w armii wyrzucając gen. Radomskiego — kontynuował Tułajew.



- To jest niespotykane i absolutnie nieakceptowalne — dodał.