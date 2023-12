Andrzej Duda o zmianach w TVP: Doszło do złamania konstytucji. To jest anarchia

Czytaj więcej Polityka Awantura o media. Duda strofuje rząd. Tusk: Może pan liczyć na naszą determinację "Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę (...) zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej" - napisał Andrzej Duda w piśmie do Donalda Tuska w sprawie przejęcia mediów publicznych. Premier odpowiedział.

- Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj się działo, zaprzecza temu. Została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały, a te zdaniem ministra zastępują ustawy. Mamy dzisiaj ustawowe ciało, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli premier i jego ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, to najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować akt, który nie tworzy obowiązującego prawa. Pominięto przepisy obowiązującego prawa. Nie można się z tym zgodzić. To są bezprawne działania — mówił prezydent.

- To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa, gdy mając większość w parlamencie, zmiana prawa jest możliwa. Tej ustawy nigdy nie kwestionowano, została przyjęta przez poprzedni parlament. Byli tam również członkowie partii Donalda Tuska - kontynuował.

Jak prezydent ocenia dotychczasowy charakter mediów publicznych? Bogdan Rymanowski przypomniał Andrzejowi Dudzie jego próbę odwołania byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. — Stosowałem środki o charakterze politycznym, bo rzeczywiście chciałem zmian w mediach publicznych, podobnie jak wielu Polaków. To była odpowiedź na oczekiwania społeczne. Nie mam w tym zakresie żadnych kompetencje, więc stosowałem tylko środki o charakterze politycznym. Nie ze wszystkiego byłem zadowolony — powiedział Andrzej Duda.

- Jeżeli Donald Tusk o odbiera tekę premiera i razem ze swoimi ministrami składają ślubowanie, zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa i norm konstytucji, to ja proszę by to było realizowane, a nie trzy dni później dochodzi do rażącego łamania i robią to z uśmiechem na twarzy, cynicznie twierdząc, że przywracają ład — stwierdził prezydent.

Andrzej Duda: Zawsze jest możliwość, by rozmawiać o rzeczach ważnych dla Polski

- Zawsze działałam zgodnie z konstytucją. Wczoraj przez pana ministra została konstytucja złamana. Jestem ciekawy, czy są w stanie przedstawiciele rządu przedstawić chociaż jednego odpowiedzialnego prawnika, który wyjdzie i powie, że to co zrobili jest zgodne z obowiązującym prawem — dodał.