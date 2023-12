13 grudnia 2023 roku Dominika Chorosińska oficjalnie odeszła z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Po dwóch tygodniach jej miejsce zajął Bartłomiej Sienkiewicz. Choć jej rządy trwały tak krótko, to polityk miała uszczuplić budżet państwa o około 500 milionów złotych.

Dominika Chorosińska będąc ministrem kultury wydała 500 milionów złotych?

Dominika Chorosińska, która w tzw. dwutygodniowym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego została ministrą kultury, podczas swoich rządów mogła wydać nawet około 500 milionów złotych. O sprawie mówiła w rozmowie z TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus, obecna wiceminister kultury.

Jak powiedziała Scheuring-Wielgus, „pierwszego dnia od razu sprawdziła, jakie decyzje zostały wydane od 15 października do 12 grudnia po wyborach, ale również przez dwutygodniową ministrę Dominikę Chorosińską”. - Zapadło około 130 najróżniejszych decyzji. Jedne dobre, drugie niedobre. Myślę, że kasa z tego, co pamiętam, to było około 500 mln zł na wszystkie te decyzje — stwierdziła. - Nie wiadomo dlaczego one zostały wydane, nie wiadomo dlaczego ta instytucja albo ta dostała pieniądze, bo to wszystko było bez ładu i składu — dodała. - I tutaj zastanawiamy się jeszcze nad tym, dlatego że te pieniądze w danych instytucjach, które podlegają ministerstwu one i tak będą nam potrzebne na różne działania. Niekoniecznie na te, na które Gliński sobie wymyślił czy pani Chorosińska, że będą wydawane – zaznaczyła Joanna Scheuring-Wielgus.

Polityk Lewicy podkreśliła, że sumy wydane przez byłą minister zostały rozdysponowane w sposób nierozsądny. - Według mnie były one wydawane w sposób niegospodarny, bezsensowny czasami na organizacje, które nigdy nie powinny dostać finansowania — oceniła.