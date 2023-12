Donald Tusk zapowiada odwołanie Jacka Kurskiego z Waszyngtonu. "Zapinamy pasy"

We wtorek Sejm wznowi obrady. Kontynuowane będzie trwające od ponad miesiąca pierwsze posiedzenie izby X kadencji. Posłowie mają zająć się m.in. uchwałą dotyczącą powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej. Swoje prezydium wybrała sejmowa komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych. Tego samego dnia odbędzie się także pierwsze posiedzenie rządu Donalda Tuska. Rząd ma zająć się projektem budżetu na 2024 rok.

Reklama

Przed posiedzeniem rządu premier opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych.

Donald Tusk zapowiada odwołanie Jacka Kurskiego

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał Donald Tusk w serwisie X (dawniej Twitter).

Jacek Kurski przed laty uczestniczył w kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego, później był posłem, europosłem i prezesem TVP. Obecnie Kurski jest przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego.