Nowa małopolska kurator oświaty i nowe oczekiwania

Ta nominacja poruszyła z dwóch powodów. Po pierwsze merytorycznego, bo Olszowska znana jest z nowoczesnego myślenia o edukacji. To przede wszystkim wskazywanie, w jaki sposób należy oceniać ucznia, by mu pomagać w nauce, a nie powodować, że poczuje się mało wartościowy. Walczy także o to, by w szkołach były statuty z prawdziwego zdarzenia – takie, które nadmiernie nie ograniczają praw uczniów.

Symbol zmian w oświacie

Ale nominacja Olszowskiej to także decyzja polityczna. Obecną szefową krakowskiego kuratorium wskazali politycy Koalicji Obywatelskiej, poza tym nowa p.o. kuratora mogła poczuć się skrzywdzona przez Barbarę Nowak.

Olszowska ze stanowiskiem dyrektorki „dwójki” pożegnała się w atmosferze głośnego w Krakowie skandalu – w wyniku konfliktu z matką jednej z uczennic. Dyrektorka o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji poprosiła kolegów po fachu, co przyczyniło się do wypłynięcia danych osobowych. Władze miasta zawiesiły dyrektor i zwróciły się w tej sprawie do kuratorium, które zdecydowało o jej zwolnieniu. Po latach sąd pracy uznał, że było to zwolnienie bezpodstawne. Stąd też powołanie jej na stanowisko krakowskiej kurator jest pewnego rodzaju symbolem zmian w oświacie.

Nie wiadomo, ile czasu Gabriela Olszowska spędzi na stanowisku osoby pełniącej obowiązki kuratora oświaty – by zajęła to miejsce na dłużej, musiałaby wygrać konkurs na kuratora. Olszowska nie wyklucza startu w konkursie.