Hołownia ugości w Sejmie bezdomnych, uchodźców i innych potrzebujących

– Chcemy, by Sejm był miejscem otwartym dla obywateli, a ludzie czuli, że to ich miejsce. Zaś największe powinności władza ma wobec osób, które mają najtrudniej – uzasadnia Katarzyna Karpa-Świderek z gabinetu marszałka Hołowni.

Jak zapewnić bezpieczeństwo takiej wigilii?

Organizowanie w Sejmie tak dużej imprezy to jednak nie tylko gest wobec osób w potrzebie, ale też ryzyka dotyczące bezpieczeństwa. A na te kwestie sejmowe służby są szczególnie wyczulone od wtorku, gdy poseł Grzegorz Braun z Konfederacji porwał się z gaśnicą na świecznik żydowski, zapalany z okazji święta Chanuka.

Katarzyna Karpa-Świderek zapewnia, że „bezpieczeństwo jest najważniejsze”. – Straż marszałkowska jest z nami na każdym etapie przygotowań do imprezy i uwzględniamy wszystkie jej sugestie – mówi. I dodaje, że w spotkaniu mają uczestniczyć też wolontariusze z organizacji pozarządowych, znający swoich podopiecznych. – Mamy zaufanie do ludzi, którzy są specjalistami w pomaganiu – mówi Karpa-Świderek.

To nie pierwszy raz, gdy do Sejmu masowo wejdą ludzie z zewnątrz, bo Kancelaria Sejmu ma już doświadczenia w organizowaniu dni otwartych, w których bierze udział kilka tysięcy osób. Zaś Jerzy Dziewulski, były poseł i były antyterrorysta, mówi, że zapewnienie bezpieczeństwa imprezy w formule proponowanej przez Hołownię jest możliwe. – Sala Kolumnowa to najlepsze miejsce z punktu widzenia bezpieczeństwa całego obiektu. Ma tylko jedno wejście, więc przedostanie się z niej dalej jest niemożliwe. Łatwo do niej dojść z wejścia głównego, a pobliżu znajduje się toaleta – zauważa Jerzy Dziewulski. I dodaje, że dobrze się stało, iż dobór uczestników odbywa się z udziałem organizacji pozarządowych, bo organizowanie wigilii w formule otwartej stanowiłoby dużo większe wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa.

– Będziemy słuchać, obserwować i się uczyć – mówi Katarzyna Karpa-Świderek, która nie wyklucza organizacji podobnych spotkań w przyszłości. – Jeśli okaże się, że jest zapotrzebowanie na takie spotkania, będziemy starali się na taką potrzebę opowiedzieć – zapowiada.