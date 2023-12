Putin już oficjalnie „kandydatem niezależnym” na urząd prezydenta Rosji

Latem 2021 roku Joanna Bierska przyjęła inicjację i symbolicznie umarła dla świata materialnego. Dzięki temu narodziła się Swami Jayadevi Mata Puri – jedyna mniszka jogowa w Polsce, kobieta, która posługuje się oryginalną definicją sukcesu i inspiruje do stawiania sobie nieoczywistych celów w działaniu. Jej zdaniem to jeden ze sposobów na to, by spokojniej funkcjonować w pędzącym świecie.