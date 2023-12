Podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza rozwiązana

O decyzji w sprawie podkomisji Macierewicza poinformował nowy rzecznik MON Janusz Sejmej. W komunikacie czytamy, że w piątek 15 grudnia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) podpisał decyzję parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka (KO) o "uchyleniu decyzji powołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.".

Z komunikatu MON wynika, że podkomisja smoleńska ulega likwidacji, a jej członkowie "do najbliższego poniedziałku 18 grudnia 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji".

Czytaj więcej Polityka Ile wydała podkomisja Macierewicza? Senator KO ujawnia kwotę Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza opublikował pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej, z którego wynika, ile wydano na prace podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Ma powstać zespół ds. analizy działań podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza

"Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji" - czytamy. "W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - zapowiedział rzecznik resortu kierowanego przez Kosiniaka-Kamysza.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w środę przejął kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej z rąk Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiS, byłego wicepremiera. Decyzja w sprawie podkomisji smoleńskiej jest jedną z pierwszych decyzji Kosiniaka-Kamysza jako szefa MON.