Muzyka może ukoić nerwy, poprawić nastrój, porwać do tańca lub zmotywować do treningu. Eksperci przekonują, że może też uratować życie. Jak to działa i które znane utwory warto mieć w pamięci, aby skutecznie pomóc osobie poszkodowanej, zanim do pracy przystąpią właściwie przeszkoleni ratownicy?