USA: Izba Reprezentantów poparła śledztwo ws. impeachmentu Joe Bidena

Republikanie twierdzą, że Hunter Biden powoływał się na dostęp do Białego Domu w swoich działaniach biznesowych. Nie zdobyli jednak dowodów na to, by Joe Biden podjął jakieś działania, które miałyby pomóc w działalności biznesowej syna, ani że czerpał z niej finansowe korzyści.



Hunter Biden nie zgodził się na zeznawanie w trwającym śledztwie za zamkniętymi drzwiami zgadzając się jedynie na publiczne przesłuchanie. Wyraził obawę, że w innym przypadku jego słowa zostaną zmanipulowane.



- Nie ma dowodów wspierających oskarżenia, że mój ojciec był finansowo zaangażowany w moją działalność biznesową, ponieważ to nie miało miejsca - oświadczył 51-letni Hunter.