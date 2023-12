Donald Tusk premierem, koniec władzy PiS. "Andrzej Duda też chyba nie będzie przeszkadzał"

- Panie prezydencie byłem poruszony, gdy przywołał pan słowa roty, przysięgi, którą składaliśmy. Ale chcę też powiedzieć, że wierność postanowieniom konstytucji to będzie znak firmowy tej ekipy, tego nowego rządu. W ostatnich dniach wszyscy czujemy, że tak jakby wróciła mowa na to słowo konstytucja. Naszym wspólnym zadaniem jest, aby to była moda nie na słowo, ale moda na konstytucję. I ona na pewno nie minie do ostatniego dnia naszych rządów. Mam wrażenie, że źródłem rekordowej frekwencji 15 października była troska, obawa, nadzieja, marzenia związane z przestrzeganiem prawa i konstytucji. Mogę przysiąc przed wszystkimi Polkami i Polakami, że mój rząd dochowa wierności postanowieniom konstytucji - powiedział premier Donald Tusk.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk zaprzysiężony na premiera Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został przez prezydenta Andrzeja Dudę zaprzysiężony na premiera.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki (PiS) wygłosił w Sejmie exposé. Po dyskusji jego rząd nie uzyskał wotum zaufania. Sejm wybrał na premiera lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Przewodniczącego PO poparło 248 posłów, a 201 głosowało przeciw.

We wtorek Donald Tusk wygłosił exposé. Premier mówił między innymi o "koalicji 15 października", zacytował manifest "Zwykłego, szarego człowieka" Piotra Szczęsnego oraz słowa papieża Jana Pawła II. Zapowiedział także podwyżki dla budżetówki i mówił o konieczności pomagania Ukrainie.

Za udzieleniem wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska opowiedziało się 248 posłów. Przeciw było 201. Nikt nie wstrzymał się od głosu.