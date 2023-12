Konfederacja podjęła decyzję w sprawie Grzegorza Brauna

Czytaj więcej Polityka Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz rejestrują partię - Będziemy rejestrowali partię - ogłosił Janusz Korwin-Mikke na konferencji prasowej z publicystą Stanisławem Michalkiewiczem. Były poseł Konfederacji poinformował, że Michalkiewicz wystartuje w wyborach.

Grzegorz Braun gaśnicą zgasił świece chanukowe

We wtorek po południu poseł Konfederacji Grzegorz Braun użył gaśnicy, by zgasić menorę w Sejmie. Po zgaszeniu świec chanukowych Braun pojawił się na mównicy sejmowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) wykluczył Brauna z posiedzenia, zapowiedział skierowanie wniosku do prokuratury. Decyzją prezydium Sejmu Grzegorz Braun został pozbawiony połowy uposażenia na pół roku i diet poselskich na sześć miesięcy.

W środę rano Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń w Sejmie z udziałem posła Grzegorza Brauna. - Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.