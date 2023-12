Barbara Nowacka apeluje do nauczycieli ws. prac domowych. "Dajcie odetchnąć"

- Wiem, że to do końca nie ma znaczenia czy będę przez półtora roku czy cztery lata, tylko że zainicjowane przeze mnie teraz programy przynoszą pożądane efekty. To jest naprawdę wtórne kto jest dziś na stanowisku tego czy innego ministra. Ważne jest co chce zrobić. Tak naprawdę to od naszej sprawności, sprawczości będzie zależało czy będziemy tymi ministrami dwa lata, cztery lata - dodała.



Nowacka przyznała też, że to Donald Tusk wyszedł z propozycją, by objęła stanowisko ministra edukacji.



Minister podkreśliła, że "nie chciałaby, aby szkoła była pod wpływem partyjnym". - Poglądy każdy swoje ma, ale nie jest rolą ministra prowadzenie działań indoktrynacyjnych, jakie robił pan Czarnek - dodała.



Barbara Nowacka mówi o "drastycznym ograniczeniu" ilości prac domowych w szkołach

Nowacką spytano następnie o zapowiedź likwidacji prac domowych w szkołach przez PO w kampanii wyborczej.



- Uważam, że w dużej mierze ilość prac domowych, które mają dzieci w Szkołach Podstawowych jest absurdalna. Co nie znaczy, że 100 proc. uczenia się w domu powinno być zlikwidowane - stwierdziła.



Jako przykład zbędnych prac domowych Nowacka wskazała "wycinanki i wyklejanki" zadawane uczniom klas 1-3.