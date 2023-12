Poseł KO przypomniał, że Braun mówił też "straszne rzeczy" dzień wcześniej. Zauważył też, że 11 grudnia w Sejmie Jarosław Kaczyński nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem".



Kowal ubolewał, że "za bardzo przywykliśmy, że politycy, którzy są posłami" dopuszczają się takich zachowań "w sposób umyślny".



W kontekście zachowania Brauna Kowal mówił o "burdzie antysemickiej". - Takie rzeczy powinny być traktowane jak u każdego obywatela, bo inaczej jest demoralizacja - stwierdził dodając, że obywatele widzą, iż zachowania, za które oni zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności, politykom uchodzą bezkarnie.



Paweł Kowal: Donald Tusk z mocnym przesłaniem wobec Moskwy, a kilka godzin później Grzegorz Braun podważa autorytet Polski

Posła spytano następnie o sugestie, że Grzegorz Braun, wywołując skandal w Sejmie, działał w interesie Rosji.



- Każde tego typu działanie służy temu, żeby pomówić Polskę. Zobaczmy co się stało: występuje premier Tusk jako nowy premier, ze swoim expose. To przesłanie jest mocne wobec Moskwy. I dosłownie mija kilka godzin i jest próba podważenia autorytetu Polski na świecie. Skutek jest tego, że wszyscy o tym napisali, nie o nowym rządzie. Albo napisali o nowym rządzie, a potem to przykryło te informacje - wyjaśnił.