Dwa miesiące po wyborach z 15 października Donald Tusk – po raz trzeci w tej roli – naszkicował plan działań nowego rządu. W exposé przypominał o kilku kluczowych obietnicach z kampanii, sporo miejsca poświęcił wsparciu Ukrainy, przedstawił też nowych ministrów i listę zadań dla nich.

Reklama

Ale politycznie najważniejsze było chyba ponowne przywołanie wyborów 15 października. Bo PiS, przedłużając proces przekazywania władzy, chciało nową koalicję pozbawić miodowego miesiąca i oddalić od momentu zwycięstwa. Tusk, nazywając nową większość „koalicją 15 października”, chciał do tej chwili powrócić. I politycznie zakotwiczyć ją na cztery kolejne lata. – Rekordowa frekwencja to dla nas najlepszy drogowskaz. To będzie cement dla większości – mówi nam w kuluarach Sejmu jeden z ważnych polityków nowej większości. Z długim pozostawaniem w opozycji liczy się też PiS.

Co wynika z exposé

Donald Tusk przypomniał kluczowe obietnice z czasu kampanii wyborczej, w tym dla przedsiębiorców – jak kasowy PIT czy podwyżki dla nauczycieli oraz sfery budżetowej. Nie zabrakło nowości, które będą wpływać na prace gabinetu. Premier zapowiedział powołanie rady fiskalnej, która ma opiniować wydatki rządu. – Tak aby nasza możliwie szczodra, hojna polityka społeczna nie zagrażała w żaden sposób stabilności finansowej państwa – powiedział premier.

Czytaj więcej Polityka Oto skład rządu Donalda Tuska Znamy pełen skład rządu proponowany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Oto kandydatury przyszłych ministrów.

Nowym elementem polityki komunikacyjnej rządu ma być comiesięczne sprawozdanie z prac rządu. – Każdego miesiąca gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny znajdę czas, aby wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy – zapowiedział premier. Co do polityki komunikacyjnej nowością jest to, że w trakcie prezentacji ministrów nie został przedstawiony rzecznik lub rzeczniczka rządu, a w kuluarach nie padło żadne potencjalne nazwisko.