Gembicka była pytana czy jej zdaniem decyzja nowej większości, by przepisy dotyczące wiatraków wyłączyć z ustawy o mrożeniu energii i umieścić w odrębnej ustawie, to dobre rozwiązanie.



Anna Gembicka o przepisach ws. wiatraków: Uderzają w mieszkańców wsi

- Myślę, że te przepisy wymagają gruntownej poprawy. Bo zaproponowane rozwiązania to są rozwiązania, które uderzają w mieszkańców wsi. Mnie trochę dziwi takie niefrasobliwe podejście do osób, które mieszkają na wsi i niefrasobliwe podejście do bezpieczeństwa żywności. Mamy cały czas głód ziemi, rolnicy potrzebują gruntów, a tu się proponuje taką ustawę - stwierdziła przekonując, że przepisy, które ostatecznie nie znajdą się w ustawie o mrożeniu energii pozwalały na wywłaszczanie gruntów pod budowę farm wiatrowych i ułatwiały odrolnienie takich gruntów.



W kontekście nowych propozycji większości Gembicka stwierdziła, że "chciałaby zobaczyć na piśmie jak to wygląda". - Powiedzieć można wiele - dodała.



Jednocześnie Gembicka mówiła, że "nie chodzi o to, by być całkowicie przeciwko wiatrakom".