Kim Dzong Un każe kobietom rodzić dzieci

Zawsze myślę o matkach, gdy mierzę się z trudami pracy na rzecz partii i państwa Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej

W środę południowokoreański urząd statystyczny przedstawił dane dotyczące dzietności za trzeci kwartał. Wynika z nich, że dzietność - rok do roku - spadła o 0,1 proc. To taki sam poziom, jaki osiągnęła dzietność w Korei Południowej w drugim kwartale i czwartym kwartale 2022 roku. Była to zarazem najniższa dzietność notowana w tych kwartałach odkąd takie statystyki są prowadzone (od 2009 roku). Liczba mieszkańców Korei Południowej zmniejsza się nieprzerwanie od 47 miesięcy (od listopada 2019 roku).

Kim Dzong Un "zawsze myśli o matkach"

Korea Północna jest zamieszkiwana przez ok. 25 mln osób. W ostatnich dekadach kraj mierzył się - jak przypomina Reuters - z poważnymi deficytami żywności. W latach 90-tych kraj nawiedziła klęska głodu.



Przywódca Korei Północnej podczas niedzielnego spotkania w Pjongjangu podziękował matkom za ich rolę przy wzmacnianiu siły narodu.



- Ja też zawsze myślę o matkach, gdy mierzę się z trudami pracy na rzecz partii i państwa - podkreślił Kim Dzong Un.