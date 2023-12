Niemieccy żołnierze będą bronić Polski? Ambasador Viktor Elbling odpowiada

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemieckie systemy Patriot kończą misję w Polsce W piątek, 10 listopada 2023 r., Niemieckie Siły Zadaniowe Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej zakończą swoją misję w Polsce - podał niemiecki resort obrony.

To za prezydencji Niemiec w UE wprowadzono mechanizm warunkowości, który nie pozwala przekazać Polsce środków z Funduszu Odbudowy dopóki nie zostaną przywrócone rządy prawa. Niemcy zaangażują się teraz w możliwie szybkie porozumienie w tej sprawie między Warszawą i Brukselą?

Środki z tzw. Funduszu Odbudowy faktycznie nie zostały jeszcze odblokowane. Nie odpowiada za to jednak ani mechanizm warunkowości, ani Komisja Europejska, ani też Niemcy. Powodem jest niewypełnienie do tej pory kamieni milowych, od których zależy wypłata środków i które zresztą rząd PiS sam wynegocjował z Komisją. Podobnie jak Komisja mamy nadzieję, że środki te będą mogły jak najszybciej zostać wykorzystane w Polsce w celu sfinansowania ważnych działań w obszarze zdrowia, klimatu, infrastruktury itp. O ile mi wiadomo, prowadzone są w tej sprawie intensywne rozmowy między Warszawą a Brukselą. W pełni wspieramy starania Komisji, która wiąże wypłatę środków unijnych z wdrożeniem reform wzmacniających praworządność w Unii Europejskiej.

Po raz pierwszy od lat na granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pojawiły się systematyczne kontrole osób przyjeżdżających z Polski. Współpraca Niemiec z nowym polskim rządem może być teraz na tyle bliska, aby znieść te restrykcje? Polska do tej pory blokowała reformę polityki migracyjnej w UE. Niemcy liczą, że teraz to się zmieni?

To prawda, że Niemcy 15 listopada przedłużyły o kolejne 20 dni obowiązywanie tymczasowych kontroli na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Powodem tych działań był lawinowy wzrost przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Kontrole graniczne działają, zwłaszcza w powiązaniu z licznymi innymi krokami, które podjęliśmy. Są to zarówno działania stacjonarne, jak i mobilne działania policji i służb granicznych. Kontynuujemy kontrole wyrywkowe oraz wspólne patrole po obu stronach granicy, także na granicy z Polską. Te kontrole przynoszą efekty. Od 16 października, od kiedy prowadzimy kontrole stacjonarne, policja federalna ujęła ok. 90 przemytników, odnotowała 6900 przypadków nielegalnego wjazdu i podjęła ok. 2800 działań, które pozwoliły udaremnić nielegalny wjazd lub zakończyć nielegalny pobyt w Niemczech.