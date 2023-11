- Każda z nich, ale oczywiście ta również, w większości dotyka tych samych ludzi, ale przede wszystkim premiera Morawieckiego, który nadzoruje służby i na to zezwolił - odparł.



Jakie jeszcze komisje śledcze powstaną w Sejmie?

A czy w Sejmie powstaną kolejne komisje śledcze?



Kwestia pandemii, co ludzie PiS-u robili w czasie pandemii, jak wypompowywali pieniądze - to jest ogromny obszar. To po prostu musi być rozliczone Dariusz Joński, poseł KO

- Te pierwsze trzy, chcemy, żeby szybko działały, a przede wszystkim skutecznie. Skończą - i prawdopodobnie będą kolejne, dlatego, że tych afer było bardzo dużo. Np. afera w NCBR - odpowiedział Joński.



W jakich sprawach mogą jeszcze powstać komisje?



