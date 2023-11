Holandia: Geert Wilders stanie na czele rządu mniejszościowego?

Lider NSC, Pieter Omtzigt stwierdził, że współpraca z Wildersem byłaby trudna, ponieważ elementy programu PVV, jego zdaniem, naruszają holenderską konstytucję

Wilders bada możliwość zbudowania koalicji z VVD, centroprawicową partią Nowego Kontraktu Społecznego (NSC) i konserwatywnym ugrupowaniem rolniczego protestu BBB. Taka koalicja miałaby większość w parlamencie, w obu jego izbach.



- To logiczna, właściwa kombinacja - powiedział Wilders, który dodał, że najważniejsze jest, aby partie zgodziły się na rozmowy co do tego jak mogą współpracować - dodał.



Potencjalny koalicjant: Współpraca z Geertem Wildersem będzie trudna

Lider NSC, Pieter Omtzigt stwierdził, że współpraca z Wildersem byłaby trudna, ponieważ elementy programu PVV, jego zdaniem, naruszają holenderską konstytucję i zapisane w niej gwarancje wolności wyznania.