Kiedy exposé Mateusza Morawieckiego? Rzecznik rządu podał termin

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Premier ma dwa tygodnie na znalezienie większości w Sejmie.

W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller powiedział we wtorek, że okaże się, czy nowy rząd będzie - jak nazywa to część komentatorów - rządem tymczasowym. Rzecznik zaznaczył, że rząd ma "pełne kompetencje do podejmowania decyzji i przedstawiania ustaw". - Z tego przedstawiania ustaw będziemy korzystali - zapowiedział.

Mateusz Morawiecki ma wygłosić exposé w ostatnim możliwym terminie

Kiedy Mateusz Morawiecki wygłosi exposé? - To będzie najprawdopodobniej w tym końcowym terminie dwutygodniowym, który wynika z konstytucji i wtedy pan premier przedstawi exposé, czyli to jest poniedziałek za dwa tygodnie - powiedział Piotr Müller.

Czy zatem exposé należy się spodziewać 11 grudnia? - Zapewne tak, ale zobaczymy. To jest też do ustalenia w rozmowie z marszałkiem (Sejmu Szymonem - red.) Hołownią, który - mam nadzieję - spotka się z premierem chociażby w zakresie omówienia ustaw, które rząd przedstawił i które przedstawimy jeszcze w ciągu dwóch tygodni - odparł rzecznik rządu.