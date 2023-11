- Zdaje się, że na ministra skarbu jest proponowana dyrektor generalna ministerstwa aktywów państwowych (chodzi o Marzenę Małek - red.). Nie pamiętam oczywiście nazwiska - stwierdził.



- To rząd autorski, to normalne, że ja nie wiem (kto do niego wejdzie - red.). To nie o nazwiska chodzi, ale o to, by ten rząd został powołany i zaprezentował w Sejmie program - dodał.



Na pytanie czy sam nie wchodzi do rządu Kuźmiuk odparł, że "jest wyrazistym politykiem PiS", a w rządzie ma takich nie być.



Nowy rząd Mateusza Morawieckiego ma zostać zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim o 16:30. Od tego momentu Morawiecki będzie miał 14 dni na uzyskanie dla niego wotum zaufania w Sejmie. Premier mówił w weekend, że daje sobie na to 10 proc. szans.



PiS dysponuje w Sejmie 194 mandatami, o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość. PiS nie ma też koalicjanta, który mógłby mu większość zapewnić. Większością dysponuje natomiast koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, która deklaruje chęć powołania rządu na czele z Donaldem Tuskiem.