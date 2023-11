Mam napisany list do wyborców PiS. Mówię jasno, że to, co robi PiS używając TVP, to żerowanie na wyborcach PiS, lękach i próba obrzydzenia wszystkiego, co nie jest PiS. Piszę w liście jasno: będę was godnie reprezentować w nowej kadencji Sejmu RP - zapowiada lider Agrounii Michał Kołodziejczak.