- Raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja się strasznie cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad stu tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać - mówił Szymon Hołownia.

- Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października (w tym dniu odbyły się wybory parlamentarne - red.), chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć - kontynuował.

"Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie"

- Od razu zapowiadam wszystkim tym, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem - in vitro, ustawa o pielęgniarkach, odwołanie członków komisji "lex Tusk", pierwsze czytanie powołania trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie Rzecznika Praw Dziecka, tego jest mnóstwo. Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec tego będzie - dodał lider Polski 2050.

Hołownia przekazał, że w sprawie srebrnego przycisku od YT porozumie się z Centrum Informacyjnym Sejmu. - Nie czuję się kompetentny, żeby pisać o ten srebrny przycisk - zastrzegł. - Dla mnie złotym i diamentowym przyciskiem jest to, że jest 126 tys. subskrybentów, a może - proszę nie traktować tego jako zachętę, mówię tu do posłów - będziemy w stanie wycisnąć więcej, i to będzie bardzo dobrze - powiedział.