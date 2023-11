- Walczymy o to, by nasze firmy mogły przetrwać. Jedna i druga strona musi to zrozumieć. Nie chodzi o to, żeby Ukrainie przeszkadzać, ale zasady muszą być równe - dodał.

- Nie powinniśmy pozwalać, by towary mogły z Ukrainy przyjeżdżać w tak nieograniczonych ilościach, jak dziś. Zrobimy wszystko, by się udało i to jest jedno z ważniejszych zadań dla nadchodzącego rządu. Na to czekają też wyborcy PiS - tłumaczył Kołodziejczak.

List Michała Kołodziejczaka do wyborców PiS

Lider Agrounii powiedział również, że przygotował list do wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

- Mówię jasno, że to, co robi PiS używając TVP, to żerowanie na wyborcach PiS, lękach i próba obrzydzenia wszystkiego, co nie jest PiS. Ja się na to nie zgadzam. Tak samo stałem z tymi ludźmi na barykadach, drogach. Nić sympatii między Agrounią, a ludźmi, którzy poszli głosować na PiS nie została zerwana. Będę robił wszystko, by była jeszcze bardziej odbudowana. Piszę w liście jasno: będę was godnie reprezentować w nowej kadencji Sejmu RP - deklaruje Kołodziejczak.