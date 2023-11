Kto zostanie nowym rzecznikiem praw dziecka? Pięć osób chce zastąpić Mikołaja Pawlaka

Ruszyły wybory nowego rzecznika praw dziecka. „W związku z upływem w dniu 14 grudnia 2023 r. kadencji Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka, oraz w związku ze zmianą kadencji Sejmu wyznaczyłem termin na składanie wniosków w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka” – poinformował marszałek Szymon Hołownia.

Wnioski przyjmowane są do poniedziałku do godz. 16.

Karuzela nazwisk

W piątek pod Sejmem odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono jednego z kandydatów na ten urząd. To prof. Marek Konopczyński, pedagog z Uniwersytetu w Białymstoku i członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. – Zależy nam, by rzecznik praw dziecka był prawdziwym rzecznikiem młodych. Do tego pasuje osoba o wielkim sercu, która nie jest obojętna na ludzi. Naszym kandydatem jest prof. Marek Konopczyński, którego popieramy całym sercem – mówił na konferencji Paweł Mrozek z Sejmu Dzieci i Młodzieży.

– Jestem gotów podjąć się tego zadania, by podnieść z kolan urząd rzecznika praw dziecka – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Konopczyński.