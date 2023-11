„Polacy trzymajcie się za portfele!” - napisała w serwisie X (d. Twitter) Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w rządzie PiS, krytykując dotychczasową opozycję za wypowiedzi w sprawie przywrócenia 5 proc. stawki podatku VAT na żywność. Użytkownicy portalu zwrócili uwagę, że to rząd Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o obowiązywaniu zerowej stawki do końca 2023 roku, a kontekst ten został dodany do wpisu minister.