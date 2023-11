Zandberg: Dziwię się Morawieckiemu, że angażuje się w teatr przeciągania władzy PiS

Adrian Zandberg mówił, że dla partii Razem "niezwykle ważna" jest "kwestia szybkiego unormowania relacji z Unią Europejską". - Od tego, czy doprowadzimy do poprawnych stosunków między Warszawą a Brukselą dzisiaj zależy to, czy i kiedy zostaną uruchomione środki europejskie - powiedział, odnosząc się do KPO.

- Te środki nie są bezterminowe - one mają określoną datę ważności. Jeżeli tych środków nie zdobędziemy szybko, jeżeli tych środków nie wydamy szybko, to część tych pieniędzy po prostu stracimy, a jednocześnie będziemy brali udział w obsłudze ich kosztów - mówił współprzewodniczący Razem.

- Przywrócenie sensowych relacji z KE jest w tym momencie po prostu polską racją stanu, a do tego potrzebna jest jak najszybsza zmiana rządu - ocenił.

"Partia Razem wspiera nową większość"

Dopytywany w Radiu Plus o kwestie koalicji Zandberg powiedział, że partii Razem podczas negocjowania umowy koalicyjnej (którą ostatecznie podpisali liderzy PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy) nie udało się zapewnić gwarancji środków finansowych na program ministerstwa, na czele którego stanąłby ktoś wskazany przez Razem.