Marcelina Zawisza przyznaje, że Razem nie musi zawsze głosować z rządem

Marcelina Zawisza była pytana o decyzję Razem, by nie wchodzić do rządu Donalda Tuska, do którego wejdzie Nowa Lewica (Razem tworzy z nią klub parlamentarny).



- Dla nas kluczowe było wpisanie pewnych rzeczy do programu przyszłej koalicji, aby wpisać pewne gwarancje do programu, zwłaszcza gwarancje dotyczące finansowania: 8 proc. (PKB) na ochronę zdrowia, 1 proc. na budowę mieszkań, 3 proc. na naukę i badania i rozwój. To są takie podstawy, aby móc skutecznie rozwijać nasz kraj. Te rzeczy niestety nie znalazły się ze względu na ogólny charakter umowy koalicyjnej. A my bez tych gwarancji nie jesteśmy w stanie wejść do tego rządu. Do rządu nie wejdziemy, ale wotum zaufania udzielimy, bo w tej umowie znalazło się wiele ważnych spraw - wyjaśniła posłanka.



Ilu parlamentarzystów ma partia Razem? W wyborach do Sejmu 15 października politycy partii Razem startowali z list Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Komitet zdobył 1,859 mln głosów (8,61 proc.), co przełożyło się na 26 mandatów, w tym 7 dla członków partii Razem.



W wyborach do Senatu Razem wprowadziło dwie osoby - Magdalenę Biejat i Annę Górską. Łącznie partia ma w nowej kadencji 9 parlamentarzystów.

Zawisza wyraziła też nadzieję, że politycy nowej większości poprą złożone przez Lewicę ustawy liberalizujące przepisy aborcyjne, ponieważ "są to winni kobietom".



- Mamy masową mobilizację kobiet. Nigdy wcześniej nie mieli takiej frekwencji. Mamy ogromne grupy kobiet, zarówno młodych, jak i starszych, które poszły do wyborów i głosowały, w tym w dużej mierze dając partiom opozycyjnym tą wymarzoną większość. To (kwestie aborcji) powinno być uregulowane najszybciej jak to możliwe - stwierdziła.