Przemysław Wipler: Janusz Korwin-Mikke powinien przejść już na emeryturę

Jaką strategię ma Konfederacja na tę kadencję Sejmu?

Będziemy opozycją merytoryczną, która walczy o interesy naszych wyborców, m.in. o proste i niskie podatki, mniej biurokracji, ochronę suwerenności Polski, o to, żeby pieniądze były w kieszeniach Polaków, a nie urzędników i instytucji publicznych. W takich sprawach zawsze będziemy chcieli rozmawiać i negocjować.

Bylibyście otwarci na współpracę z Suwerenną Polską, gdyby odeszła ze Zjednoczonej Prawicy? Albo na posłów KUKIZ15?

Jesteśmy skupieni na kwestiach programowych. Gdyby ktoś odszedł z PiS-u i zaczął tworzyć nowy projekt polityczny, to byłby dla nas konkurencją, a gdyby myśleli tak samo o Polsce jak my, to bylibyśmy w jednej formacji. Suwerenna Polska to partia, która uważa, że dobry przedsiębiorca to ten, który siedzi w areszcie wydobywczym i zaraz sypnie trzech swoich kolegów, żeby też poszli siedzieć. W myśl zasady „dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf”. Niestety politycy Zbigniewa Ziobry myślą w ten sposób o prawie i polskim biznesie. W kwestiach unijnych możemy mieć po części zbieżne poglądy. Jeżeli chodzi o posłów z KUKIZ15, to są to ludzie, z którymi już współpracowaliśmy. W konkretnych sprawach będziemy z nimi współdziałać. Są rzeczy, które są nierealizowanymi fantazjami Pawła Kukiza, ale jego obywatelski sznyt i zacięcie, żeby ludzie decydowali w sposób bezpośredni, jest cechą pozytywną. Czasem ta postawa prowadzi na manowce, a czasem daje nam pole do współpracy.