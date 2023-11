Krzysztof Bosak: KO, Trzecia Droga i Lewica nie zrealizują większości obietnic

Krzysztof Bosak o roli Konfederacji w polskim systemie politycznym

Konfederacja złożyła w Sejmie dwa projekty ustaw - o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców i o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł.

Wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u (w formie wakacji od ZUS-u adresowanych do mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością) postulowało w kampanii Polskie Stronnictwo Ludowe, które startowało w wyborach wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni jako Trzecia Droga. Z kolei podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł to wyborcza obietnica Koalicji Obywatelskiej.

- My chcemy pokazać ich hipokryzję, tzn. że oni zapowiadali w kampanii wyborczej różne rzeczy, których po prostu nie mieli zamiaru zrobić. I te rzeczy, z którymi my się zgadzamy, jak np. obniżanie podatków, to składamy projekty, żeby dać im szansę zagłosować przeciwko własnemu programowi i przeciw własnym obietnicom - powiedział w Radiu Rodzina Krzysztof Bosak.

- To będzie dla nas piękne podsumowanie tej pełnej hipokryzji i fałszu kampanii wyborczej i pozwoli nam przekonywać do siebie wyborców w następnych kampaniach - dodał. Zadeklarował, że Konfederacja ma zamiar stosować tę samą metodę także wobec PiS.