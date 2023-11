Szymon Hołownia spotka się z Andrzejem Dudą. Co marszałek Sejmu powie prezydentowi?

W rozmowie z Polsat News Paulina Hennig-Kloska przypomniała, że prezydent Andrzej Duda apelował do członków ustępującego rządu PO-PSL o to, by nie podejmowali żadnych wiążących decyzji. - Dzisiaj jednak widzimy, że te decyzje zapadają. To jest bardzo nieprzyzwoite i bardzo niebezpieczne - stwierdziła.

Henning-Kloska: Szymon Hołownia może być pomostem między Andrzejem Dudą a nowym rządem

- Szymon Hołownia będzie apelował do prezydenta, żeby wpłynął na swoje środowisko w tej sprawie, bo to jest jego obóz polityczny i ma na pewno wpływ na decyzje polityków PiS - dodała posłanka Polski 2050.

Jej zdaniem nowo powołany marszałek Sejmu może być "pomostem" między Andrzejem Dudą a nowym rządem.

Pozostając w temacie nowego rządu, Henning-Kloska potwierdziła, że jej partia prawdopodobnie będzie kierowała Ministerstwem Klimatu i Środowiska. - Od początku o ten resort zabiegamy. Polska 2050 powstała m.in. po to, żeby Polska była bardziej zielona i żeby ta transformacja energetyczna, o której mówiliśmy przez lata, w końcu się dokonała - mówiła. Zapytana, czy stanie na czele tego resortu, odpowiedziała, że nie wypada jej komentować plotek, a decyzja zostanie podjęta przez liderów koalicji.