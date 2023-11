- Nie może być tak, że partia, na którą zagłosowało prawie 8 milionów ludzi nie będzie miała swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu - dodała.

W programie skrytykowała również powoływanie się członków poprzedniej opozycji na demokrację. - Demokracja uciekła głównym wejściem do Sejmu, kiedy usłyszała, że obecna ekipa próbuje się na nią powoływać - powiedziała.

- Z demokracją to nie ma absolutnie nic wspólnego. Natomiast dla mnie ta opozycja będzie cały czas opozycją totalną. Sama siebie tak nazwała, natomiast szybko się zorientowała, że to im nie służy i próbowała to zakrzyczeć opozycją demokratyczną - wskazała.

Była marszałek Sejmu podkreśliła, że oczekuje realizacji przedwyborczych zapowiedzi pozostałych ugrupowań.

- Będę czekała przede wszystkim na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy i na zerowy kredyt. To jest to na co czekają ludzie i to są rozwiązania bardzo korzystne więc na pewno za tym zagłosujemy - zadeklarowała.