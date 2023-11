O co Jarosław Kaczyński prosił Szymona Hołownię?

Do marszałka Sejmu, co uchwyciły kamery, podszedł też Kaczyński, który - jak ustaliły "Fakty" TVN - miał zwrócić się do marszałka słowami: "Jestem premierem, chcę zabrać głos" (Kaczyński zasiada w rządzie Morawieckiego jako wicepremier bez teki).



Hołownia miał odpowiedzieć: "Panie pośle, dopuściłem już do głosu ministrów".



Kaczyński ostatecznie wrócił na miejsce nie przemawiając z sejmowej mównicy.



Art. 186 Regulaminu Sejmu 1. Marszałek Sejmu udziela głosu Prezydentowi na jego życzenie poza porządkiem dziennym w celu wygłoszenia orędzia. Nad orędziem nie przeprowadza się dyskusji.



2. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta zastępującego Szefa Kancelarii Prezydenta na danym posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają.



3. Marszałek Sejmu udziela głosu Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego - Przewodniczącemu Trybunału Stanu, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratorowi Generalnemu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczącemu Rady Mediów Narodowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - w sprawach objętych zakresem ich ustawowej działalności - poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.

Kiedyś Elżbieta Witek i Ryszard Terlecki nie dopuścili do głosu Ziobry

Co ciekawe kiedyś marszałek Sejmu z PiS, Elżbieta Witek i wicemarszałek z PiS, Ryszard Terlecki, również nie dopuścili do głosu ministra powołującego się na swój status w rządzie. Wtedy dotyczyło to Zbigniewa Ziobry, który chciał zabrać głos w czasie debaty nad projektem ustawy o ratyfikacji decyzji ws. zasobów własnych UE. Ziobro chciał wówczas mówić o "zagrożeniach suwerenności" jakie, jego zdaniem, wiązały się z ratyfikacją ustawy (jego partia była przeciw).