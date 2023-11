- Z drugiej strony jest to też czas, żeby przygotować się do oddania władzy i zebrać maksymalnie dużo elementów, które będę kłopotliwe dla nowej ekipy – żeby to było takie pole minowe, które trzeba bardzo powolnie odminowywać. W różnych obszarach – w zakresie spółek, przygotowanie służb specjalnych, wymiaru sprawiedliwości czy pozbycia się niewygodnych dokumentów, bo też słyszymy o takich próbach - powiedział były senator PiS. - To pokazuje, że będzie próba maksymalnego wykorzystania tego czasu. Ale bez expose pana premiera Morawieckiego i bez głosowania nad wnioskiem o wotum zaufania dla tego rządu, który zaproponuje, dlatego, że to już by się skończyło bardzo poważną wizerunkową porażką. Przypuszczam, że Morawiecki zrezygnuje z tej misji maksymalnie do końca, ale jeszcze przed tym decydującym momentem – tak, żeby zyskać jak najwięcej czasu - ocenił Jan Maria Jackowski.

Jackowski: Postawienie przed Trybunałem Stanu kogokolwiek jest niezwykle trudne

Były senator PiS pytany był także o to, czy jego zdaniem jest możliwe postawienie przed Trybunałem stanu Adama Glapińskiego czy Zbigniewa Ziobry.

W teorii taka możliwość istnieje, ale do tego trzeba mieć odpowiednie większości kwalifikowane w Sejmie. A przede wszystkim dobrze umotywowany materiał prawny. Z praktyki wiem, z jaką starannością badane są materiały, podstawy prawne, kwestie formalne, dotrzymanie terminów i cała ta procedura, o której opinia publiczna nie ma większej wiedzy. Z tego punktu widzenia skuteczne postawienie przed Trybunałem Stanu kogokolwiek jest niezwykle trudne - przyznał Jan Maria Jackowski. - W pewnym sensie to bardziej zaklinanie rzeczywistości - dodał.

- W przypadku prezesa Glapińskiego to wymaga zwykłej większości, a nie kwalifikowanej, która jest potrzebna na przykład w przypadku premiera. Może to wskazywać na to, że będą podstawy do dyskusji – czy ma w dalszym ciągu mandat do sprawowania funkcji szefa NBP - powiedział polityk. - Ale to jest zawiły spór prawny, dyskusja i daleka droga. Myślę, że bardziej funkcjonuje to teraz jako użycie pewnego słowa klucza: „postawimy prezesa przed Trybunałem Stanu i tym samym odblokujemy stanowisko prezesa NBP” - stwierdził były senator. - Ale przypominam, że gdyby był wakat na tym stanowisku, to wniosek składa prezydent, a Sejm zatwierdza ten wiosek. Z tego punktu widzenia to też jest daleka droga do dokonania takiej zmiany w tym