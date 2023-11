- Nie tylko na tej mównicy minął pana czas, ale w polityce minął pana czas - zwrócił się do ministra sprawiedliwości poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Do spięcia doszło między marszałkiem Hołownią a ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem, który swoje wystąpienie rozpoczął od słów "Panie marszałku rotacyjny".

- W tym momencie panie ministrze narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie - odpowiedział Hołownia. Poseł PiS zarzucił marszałkowi nadużywanie regulaminu i dodał: "Panie marszałku teraz ja mówię, takie są standardy w izbie demokratycznej".

- Przyznam szczerze, że to są standardy, które nie do końca pojmuje. Okazuję panu szacunek, pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem, natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu, to muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam - skomentował wystąpienie Czarnka marszałek Sejmu.

Wybór nowych członków KRS. Kandydaci PiS przegrali głosowanie

W skład konstytucyjnego organu z sejmowych miejsc wejdą: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tomasz Zimoch, Anna Maria Żukowska oraz Robert Kropiwnicki.