Kto wicemarszałkiem z PiS zamiast Witek? Schetyna: Są normalne osoby

Podczas poniedziałkowych głosowań PiS przegrało dwa głosowania – w Sejmie i Senacie. Oznacza to, że w żadnej z izb partia nie ma swojego wicemarszałka. Do sprawy odniósł się w rozmowie z Polsat News senator PO Grzegorz Schetyna. - To jest decyzja PiS. Nie chciało rozmawiać i wskazywać osoby, które są do zaakceptowania. Chciał udowodnić, że ma rację, jak przez ostatnie osiem lat, a ten czas dobiegł końca - powiedział.

Jak tłumaczył polityk, jego partia zagłosowałaby za kandydatem PiS do prezydium, jednak nie zgadzają się na Elżbietę Witek w Sejmie i Marka Pęka w Senacie. - Nikt nie zabiera tego miejsca PiS-owi. Chcemy jednak, by partię reprezentowały osoby, które uznawały prawa opozycji wcześniej, a dziś chcą rozmawiać językiem debaty, a nie językiem siły i odepchnięcia - wyjaśniał.

Schetyna zapytany został, jaka kandydatura z PiS byłaby satysfakcjonująca i godna oddania głosu przez Koalicję Obywatelską. Polityk nie chciał wskazać konkretnych nazwisk. - Są osoby, które są normalne i będą współpracować. Ale jeśli PiS ma w planach bojkotowanie pracy Sejmu i Senatu, to ich decyzja, choć to jednocześnie droga do politycznej katastrofy dla nich. (...) Niech znajdą sensownych ludzi - stwierdził.

Schetyna o Marku Pęku: Obrażał większość naszych polityków, wyzywał od rosyjskich agentów

- Marek Pęk zachowywał się podobnie jak Witek. Obrażał większość naszych polityków, wyzywał od rosyjskich agentów, było ileś jego wypowiedzi agresywnych. Mówiliśmy, że to jest osoba, która – gdyby była o podobnej władzy co Witek – robiłaby podobne rzeczy do niej - powiedział.