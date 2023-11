Opozycja przejmuje władzę. Kiedy powstanie rząd Donalda Tuska?

Wcześniej, w trakcie posiedzenia Rady Krajowej PO Donald Tusk stwierdził, że to głosowanie będzie testem dla demokratów w nowym Sejmie. Politycy PiS zapewniali w ciągu dnia, że Elżbieta Witek pozostaje ich jedyną kandydatką do prezydium. A ona sama podkreśliła, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

Z chwilą, gdy premier Mateusz Morawiecki podał rząd do dymisji – co stało się także w poniedziałek – zaczynają biec terminy określone w pierwszym kroku konstytucyjnym. Przy braku większości dla rządu PiS – partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała w głosowaniu nad marszałkiem tylko 194 głosy – misja premiera Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Wtedy inicjatywa trafi do Sejmu.

I jest przesądzone, że w drugim konstytucyjnym kroku misję tworzenia nowego rządu dostanie Donald Tusk, a rząd powinien powstać w grudniu.

Czytaj więcej Polityka Małgorzata Kidawa-Błońska wybrana marszałkiem Senatu Senat XI kadencji wybrał marszałka. Senatorowie zdecydowali, że stanowisko to obejmie Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska).

W kuluarach politycy KO podkreślali, że budowanie personalnej układanki w nowym rządzie i jego zapleczu instytucjonalnym nadal trwa.

Przesądzone jest za to – co wynika z koalicyjnej umowy – że nowymi wicepremierami będą lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nazwiska pozostałych ministrów, zwłaszcza z Koalicji Obywatelskiej – pozostają znane jedynie wąskiej grupie doradców samego Donalda Tuska.